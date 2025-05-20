Главный судебный пристав РФ предложил создать новую международную организацию

Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов выступил с инициативой создания международной неправительственной организации, объединяющей органы принудительного исполнения разных стран. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

По мнению Аристова, такая организация позволит объединить усилия в области исполнения судебных и иных актов, оптимизировать обмен опытом в сфере исполнительного производства.

«Полагаю, что объединение усилий органов принудительного исполнения наших стран <...> может быть осуществлено на уровне многостороннего формата сотрудничества», – подчеркнул пристав.

В 2020 году министерство финансов РФ поддержало идею создания института частных приставов в целях экономии госбюджета. Предполагалось, что они будут заниматься взысканием долгов в пользу бизнеса. Одной из причин называлась нагрузка на судебных приставов, в 10 раз превышающая нормативы, установленные Минтрудом и Минюстом.

Ранее в Госдуме поддержали предложение главы СК ввести смертную казнь в России.