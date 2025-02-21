Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд наложил арест на активы одного из крупнейших производителей свинца

РБК: суд арестовал активы горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл»
close
Freepik.com

Дальнегорский районный суд наложил арест на горно-металлургический комплекс (ГМК) «Дальполиметалл» в Приморском крае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Согласно материалам судебного разбирательства, арест был наложен в рамках процесса, начавшегося 17 февраля. В качестве ответчиков в нем числятся компании Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и бизнесмен Эдуард Янаков. Истцом же указана Генпрокуратура.

В мае 2024 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко допустил, что ГМК «Дальполиметалл» может быть возвращен в государственную собственность.

«Дальполиметалл» — горнодобывающее предприятие, занимающееся выпуском свинцовых и цинковых концентратов. Оно является одним из крупнейших производителей свинца в стране. По состоянию на 2023 год ГМК добыл 791,8 тысячи тонн руды.

В конце января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц.

Ранее на счета и недвижимость экс-депутата Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) наложили арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами