Суд наложил арест на активы одного из крупнейших производителей свинца

Дальнегорский районный суд наложил арест на горно-металлургический комплекс (ГМК) «Дальполиметалл» в Приморском крае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Согласно материалам судебного разбирательства, арест был наложен в рамках процесса, начавшегося 17 февраля. В качестве ответчиков в нем числятся компании Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и бизнесмен Эдуард Янаков. Истцом же указана Генпрокуратура.

В мае 2024 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко допустил, что ГМК «Дальполиметалл» может быть возвращен в государственную собственность.

«Дальполиметалл» — горнодобывающее предприятие, занимающееся выпуском свинцовых и цинковых концентратов. Оно является одним из крупнейших производителей свинца в стране. По состоянию на 2023 год ГМК добыл 791,8 тысячи тонн руды.

В конце января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц.

Ранее на счета и недвижимость экс-депутата Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) наложили арест.