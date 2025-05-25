В парламенте Грузии раскритиковали лимит на траты россиян по банковским картам

Депутат парламента Грузии Инджия осудил Банк Грузии за ограничения для россиян

Оппозиционный депутат парламента от партии «Европейские социалисты» Илья Инджия считает ограничения в отношении россиян с картами коммерческого Банка Грузии антигрузинским шагом, передает ТАСС.

Он назвал ситуацию подозрительной, так как несколько дней назад 6,1% доли акций финансового учреждения купила американская компания BlackRock. Инджия отметил, что Национальный банк страны не делал распоряжений по поводу ограничения трат граждан РФ.

«Самовольное решение со стороны банка является прямиком антигрузинским делом, который наносит ущерб грузинской экономике», — отметил депутат.

Он призвал Национальный банк потребовать разъяснений по поводу случившегося.

В четверг, 22 мая, Банк Грузии ввел ограничения для граждан России, владеющих картами организации, на покупки товаров, чья стоимость составляет более €300. В финансовой организации объяснили, что соблюдают требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Соединенным Королевством.

В марте 2022 года ЕС вслед за Соединенными Штатами объявил об эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши, цена которых превышает €300 за штуку.

Ранее у россиян начались проблемы при обмене долларов.