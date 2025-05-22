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В Грузии подтвердили введение ограничений на покупку товаров для россиян

Банк Грузии подтвердил ограничения для россиян на покупку товаров дороже €300
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David Mdzinarishvili/Reuters

Банк Грузии ввел ограничения для граждан России, владеющих картами организации, на покупки товаров, чья стоимость составляет более €300. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Соединенным Королевством», — говорится в сообщении организации.

О введении ограничений до этого сообщал РБК. Тогда издание писало, что ограничения коснулись покупок в люксовых магазинах. Как заявил представитель финансовой организации, это требование регулятора, а не просто инициатива банка.

В марте 2022 года Евросоюз вслед за США объявил об эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши, цена которых превышает €300 за штуку. В декабре того же года французская радиостанция Radiofrance сообщала, что несмотря на введенный Западом запрет на поставку в Россию предметов роскоши, в российских магазинах по-прежнему представлено множество люксовых товаров.

Ранее эксперт назвал цель антироссийских санкций Евросоюза.

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