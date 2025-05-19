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Стало известно, кого из россиян с 1 июня ожидает повышение пенсий

ОСН: с 1 июня у ряда категорий россиян вырастет пенсия
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Александр Кряжев/РИА Новости

В этом году с 1 июня несколько категорий россиян ожидает повышение пенсий. В том числе это затронет граждан, достигших в мае 80-летия, а также тех, кто получил с мая текущего года инвалидность первой группы, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Повысить планируют и надбавку на уход за пенсионерами, а также выплаты работающим пенсионерам, которые окончательно вышли на отдых.

Механизм повышения будет зависеть от конкретной категории граждан – так, достигшим 80-летнего возраста произведут двойную фиксированную выплату к страховой пенсии, после чего размер ежемесячной прибавки вырастет до 8728 рублей 73 копейки.

Что касается надбавки по уходу за пенсионерами, то она составит 1314 рублей, а общая сумма, таким образом, вырастет до 10 042 рубля 73 копейки в месяц. Уволившимся в мае работающим пенсионерам произведут индексацию выплат, которую они пропустили в статусе работающих.

Для оформления надбавки пенсии ничего делать не нужно – выплаты вырастут автоматически, подчеркивают эксперты. Однако в случае, если все критерии для получения надбавки у человека есть, но они на счет не поступают, тогда нужно обратиться в Соцфонд или запросить информацию на портале «Госуслуг».

Специалисты предупредили, что размер пенсии может и уменьшиться – такой сценарий возможен при переезде в другой регион, так как сумма выплат напрямую зависит от районного коэффициента.

Напомним, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также напомнила, что с 1 августа пройдет очередное повышение пенсий для работающих пенсионеров, основанное на индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК), которые они заработали в 2024 году. Максимальная прибавка составит до 3 пенсионных баллов. Кроме того, с 1 октября текущего года ожидается индексация пенсий для военных пенсионеров и сотрудников силовых структур на 4,5%.

Ранее в Госдуме раскрыли механизм начислений пенсии индивидуальным предпринимателям.

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