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Россияне рассказали, чем планируют заниматься на пенсии

Почти половина опрошенных россиян планируют работать после выхода на пенсию
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Ekkasit A Siam/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина — 45% — опрошенных россиян в возрасте старше 50 лет не планируют отдыхать после достижения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Level Group, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Чаще всего об этом говорят мужчины (49%), чуть реже — женщины (39%). При этом 5% хотят попробовать себя в новой профессии.

«В России растет число соискателей в возрасте старше 50 лет — по данным сервиса по поиску работы hh.ru, в 2024 году соискатели в возрасте 51—60 лет получили на 95% больше приглашений, чем годом ранее — 8,5 млн. А сотрудники старше 61 года — на 106% больше, 1,3 млн приглашений. Для сравнения: число приглашений соискателей в возрасте от 19 до 30 лет в 2024 году выросло лишь на 68%», — отметила HR-директор Level Group Валентина Романова.

Опрос также показал, что большинство россиян в возрасте 50+ после выхода на пенсию мечтают больше путешествовать по России (в 20% случаев), чуть реже (8%) говорят о желании отправиться в путешествие по миру. А каждый третий (29%) планирует заниматься дачей и огородом. 19% хотят больше времени уделять культурной жизни, чаще выбираться в театры и на концерты, а 14% — больше времени проводить с друзьями и чаще с ними встречаться. 18% собираются освоить новое хобби. 7% говорят, что будут больше времени уделять внукам и детям, а 6% — заниматься спортом. 1% хотят выучить новый язык.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

В 2025 году в рамках пенсионной реформы никто из россиян не выходит на пенсию. В 2026 году это будут женщины 59 лет и мужчины 64 лет.

Ранее депутаты Госдумы поспорили о скором повышении пенсионного возраста.

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