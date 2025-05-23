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«Деньги не хлынут»: раскрыты главные плюсы повышения кредитного рейтинга России

Политолог Селезнев: в Россию не хлынут юани из-за повышения кредитного рейтинга
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Россия получила первый после начала военной спецоперации суверенный кредитный рейтинг до BBB+g со стабильным прогнозом после того, как его повысило китайское агентство CCXI. Это стало демонстрацией для всего мира устойчивости экономики страны на фоне санкционного давления, однако глобально такой шаг не приведет к тому, что на рынок РФ хлынут китайские деньги, объяснил декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

«Повышение рейтинга – это демонстрация того, что глобальное большинство нас поддерживает, несмотря на то, что мир пытаются убедить в том, что Россия изолирована», — заявил эксперт Общественной Службе Новостей.

Золотовалютные резервы РФ на сегодня составляют 687,3 млрд долларов – это больше, чем у США, Франции или Британии, отметил Селезнев. Это, по его словам, подтверждает, что экономика находится на подъеме, и ее не сломили никакие ограничения, а пакеты санкций давят в большей степени на тех, кто их вводил.

«То, что нам повысили рейтинг, не значит, что завтра в Россию хлынут китайские деньги. Однако это показатель того тренда, который Россия демонстрирует», — подчеркнул эксперт, добавив, что точнее оценивать влияние рейтинга на инвестиции рано, так как большей степени эта тема связана с политическими вопросами.

Напомним, агентство China Chengxin International Credit Rating указало, что экономика России постепенно адаптируется к санкциям и показывает стабильность к потрясениям, а геополитические риски нормализируются. Кроме того, агентство подчеркнуло разумную финансовую и денежно-кредитную политику российских властей, международные резервы в достаточном количестве и фонд национального благосостояния, которые оказывают весомую поддержку стране в обслуживании внешнего долга.

Ранее в Белом доме прокомментировали понижение кредитного рейтинга правительства США.

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