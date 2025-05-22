Экономист прокомментировала ограничения «Банка Грузии» на покупку люкса для Россиян

Ограничение «Банка Грузии» на покупку люкса россиянами свыше суммы в €300 создает опасный прецедент для других недружественных стран. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Наточеева.

По ее мнению, такая ситуация может создать определенные сложности с получением хорошей выручки в люксовых бутиках, ведь в некоторых странах именно россияне оставляли значительные суммы в таких магазинах.

Экономист считает, что экономические интересы для многих компаний могут возобладать над политическими амбициями.

О введении ограничений до этого сообщал РБК. Тогда издание писало, что ограничения коснулись покупок в люксовых магазинах. Как заявил представитель финансовой организации, это требование регулятора, а не просто инициатива банка.

В марте 2022 года Евросоюз вслед за США объявил об эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши, цена которых превышает €300 за штуку. В декабре того же года французская радиостанция Radiofrance сообщала, что несмотря на введенный Западом запрет на поставку в Россию предметов роскоши, в российских магазинах по-прежнему представлено множество люксовых товаров.

Ранее эксперт назвал цель антироссийских санкций Евросоюза.