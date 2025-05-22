Крупный грузинский банк ограничил россиянам покупки в бутиках по всему миру

Один из крупнейших грузинских банков Bank of Georgia ограничил своим клиентам с российским гражданством покупки в люксовых магазинах на сумму, превышающую 300 долларов или евро. Об этом пишет РБК в своем Telegram-канале.

Как заявил представитель финансовой организации, это требование регулятора, а не просто инициатива банка.

Отмечается, что такое ограничение введено из-за санкций, запрещающих поставку в РФ предметов роскоши дороже указанной суммы.

При этом ограничения по картам Bank of Georgia будут работать не только в Грузии, но и по всему миру.

Как отмечает РБК, это является большим прецедентом, поскольку впервые с 2022 года исполнение санкций на предметы роскоши будет контролировать банк.

В марте 2022 года Евросоюз вслед за США объявил об эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши, цена которых превышает €300 за штуку. В декабре того же года французская радиостанция Radiofrance сообщала, что несмотря на введенный Западом запрет на поставку в Россию предметов роскоши, в российских магазинах по-прежнему представлено множество люксовых товаров.

Ранее эксперт назвал цель антироссийских санкций Евросоюза.