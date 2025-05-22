Путин заявил о важности контроля цен на сельхозтехнику

Рост цен на сельскохозяйственную технику обусловлен многими факторами, но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна следить за ситуацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, пишет ТАСС.
«Безусловно, есть объективные факторы роста цен, но тем не менее ФАС должна самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что это происходит», — сказал он.
Одной из тем обсуждения на совещании стали цены на сельскохозяйственные продукты.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что ожидает снижения цен на овощи и картофель с июля.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские власти введут особый порядок получения грантовой поддержки для аграриев из приграничных регионов, расположенных на западе страны. По его словам, речь идет о жителях трех областей — Брянской, Белгородской и Курской.
Ранее в России заморозили цены на один из видов товара для дачи.