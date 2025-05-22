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Путин заявил о важности контроля цен на сельхозтехнику

Путин потребовал от ФАС следить за ростом цен на сельхозтехнику
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Sinomach Heavy Industry/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рост цен на сельскохозяйственную технику обусловлен многими факторами, но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна следить за ситуацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, пишет ТАСС.

«Безусловно, есть объективные факторы роста цен, но тем не менее ФАС должна самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что это происходит», — сказал он.

Одной из тем обсуждения на совещании стали цены на сельскохозяйственные продукты.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что ожидает снижения цен на овощи и картофель с июля.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские власти введут особый порядок получения грантовой поддержки для аграриев из приграничных регионов, расположенных на западе страны. По его словам, речь идет о жителях трех областей — Брянской, Белгородской и Курской.

Ранее в России заморозили цены на один из видов товара для дачи.

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