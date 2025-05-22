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В России заморозили цены на один из видов товара для дачи

ФАС: цены на минеральные удобрения сохранятся на уровне 2022 года до декабря
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Wikimedia Commons

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала заморозку внутренних цен на минеральные удобрения. Их стоимость сохранится на уровне 2022 года до декабря, об этом сообщается в Telegram-канале службы.

«Реализация минудобрений будет осуществляться по ценам не выше уровня сентября 2022 года», — говорится в публикации.

Также в ФАС отметили, что в ходе мониторинга цен на удобрения в России не выявлено превышений предельного уровня цен.

До этого в Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на овощи в России. В ведомстве заявили, что прошлогодний урожай овощей в стране практически закончился, поэтому на прилавки поступает импортная продукция из дружественных стран, которая определяет цены на рынке.

В Минсельхозе добавили, что в 2025 году площади для посадки овощей на открытом грунте увеличатся. Как ожидается, это поможет стабилизировать ситуацию с ценами на овощи в следующем сезоне.

Кроме того, на данный момент ведется работа по созданию и модернизации овощехранилищ.

Ранее сообщалось, что яйца и молоко в июне могут подешеветь на 2%.

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