В России заморозили цены на один из видов товара для дачи

ФАС: цены на минеральные удобрения сохранятся на уровне 2022 года до декабря

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала заморозку внутренних цен на минеральные удобрения. Их стоимость сохранится на уровне 2022 года до декабря, об этом сообщается в Telegram-канале службы.

«Реализация минудобрений будет осуществляться по ценам не выше уровня сентября 2022 года», — говорится в публикации.

Также в ФАС отметили, что в ходе мониторинга цен на удобрения в России не выявлено превышений предельного уровня цен.

До этого в Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на овощи в России. В ведомстве заявили, что прошлогодний урожай овощей в стране практически закончился, поэтому на прилавки поступает импортная продукция из дружественных стран, которая определяет цены на рынке.

В Минсельхозе добавили, что в 2025 году площади для посадки овощей на открытом грунте увеличатся. Как ожидается, это поможет стабилизировать ситуацию с ценами на овощи в следующем сезоне.

Кроме того, на данный момент ведется работа по созданию и модернизации овощехранилищ.

Ранее сообщалось, что яйца и молоко в июне могут подешеветь на 2%.