В США раскрыли, когда прекратят чеканить монеты номиналом один цент

WSJ: в США в начале 2026 года прекратят чеканить монеты номиналом один цент

Минфин США прекратит выпускать одноцентовые монеты после более чем 200 лет чеканки, прекращение их выпуска ожидается в начале следующего года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, чеканка одной такой монеты обходится в четыре цента, поэтому и было принято решение убрать ее из обращения. В результате планируется сэкономить порядка $56 млн в год за счет сокращения материальных затрат.

«Этот шаг является кульминацией длительных двухпартийных усилий по отмене купюры самого низкого номинала в американской валюте, которая с большей вероятностью будет потеряна или зарыта под диванными подушками, чем будет использована для совершения транзакций», — говорится в публикации.

При этом есть и ряд негативных последствий для американцев, поскольку после прекращения выпуска монеты продавцам придется округлять цены вверх или вниз до ближайших пяти центов.

Одноцентовые монеты впервые начали чеканить в США в 1793 году.

В феврале президент США Дональд Трамп направил министру финансов США Скотту Бессенту поручение о прекращении выпуска новых монет достоинством в 1 цент. Американский лидер подчеркнул, что производство таких монет обходится США вдвое дороже их номинальной стоимости. Одной из причин удорожания производства монет был назван рост стоимости металлов.

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