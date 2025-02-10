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Трамп приказал минфину прекратить чеканку новых монет

Трамп заявил, что распорядился остановить выпуск монет в 1 цент
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Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп направил министру финансов США Скотту Бессенту поручение о прекращении выпуска новых монет достоинством в 1 цент в стране, пишет агентство Bloomberg.

Президент сказал, что производство таких монет обходится США вдвое дороже их номинальной стоимости. Как отмечают на сайте телеканала CNN, одной из причин удорожания производства монет является рост стоимости металлов.

По словам экспертов, опрошенных телеканалом, отказ от пенни может принести пользу предпринимателям, поскольку сэкономит время продавцов и кассиров.

На прошлой неделе интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение Центробанка написало, что монеты номиналом 5 и 10 рублей решили заменить на купюры из-за их популярности и удобства среди граждан.

Как пояснили в Банке России, купюры 5 и 10 рублей было решено заменить на монеты из-за их быстрой изнашиваемости. Однако в обновленном варианте банкноты покрыли лаком, что увеличило срок их службы, и в итоге печать бумажных купюр стала более выгодной, чем чеканка монет, пояснили в регуляторе.

Ранее Банк России назвал самый прибыльный актив в 2024 году.

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