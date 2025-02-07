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Банк России назвал самый прибыльный актив в 2024 году

ЦБ: золото стало самым выгодным активом в рублях в 2024 году
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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Золото стало самым выгодным активом в рублях в 2024 году. Об этом сообщается в Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России за период с декабря 2024 по январь 2025 года.

За прошедший год стоимость золота выросла на 44,6%, при этом в январе 2024 года продолжая устойчивый рост — только за первый месяц золото выросло на 3,4%, что заметно превышает показатель накопленной инфляции за этот же срок — 1,14%.

«В январе 2025 года ситуация с доходностью вложений в различные инструменты кардинально изменилась. Акции строительных компаний начали отыгрывать падение 2024 года, и по итогам января индекс строительной отрасли вырос на 23,3%. Валютные инструменты, такие как депозиты в долларах США и евро, напротив, продемонстрировали отрицательную доходность с учетом укрепления рубля», — указано в обзоре.

Всего за 2024 год россияне купили рекордный объем золота — 75,6 тонны.

До этого министерство финансов России объявило, что планирует с 7 февраля по 6 марта приобрести иностранную валюту и золото в соответствии с бюджетным правилом на сумму в 66,5 млрд рублей.

Ранее МИД России обвинил США в дестабилизации мировых рынков из-за золота.

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