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В России продлят нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса

Мишустин: нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса продлят до конца 2030 года
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Александр Астафьев/РИА Новости

Нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса в России продлят до конца 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством, передает ТАСС.

По мнению главы кабмина, владельцы гостиниц и других объектов размещения путешественников смогут оптимизировать стоимость своего продукта и направить ресурсы на дальнейшее совершенствование услуг и строительство новых мощностей.

Мишустин отметил, что совсем скоро начнется летний туристический сезон. При этом правительство продолжает поддерживать расширение внутренней инфраструктуры для укрепления интереса россиян и привлечения иностранцев к поездкам по России.

Такие решения позволят укрепить развитие отрасли, придать ее динамике дополнительный импульс, подчеркнул премьер. Также это положительно отразится на смежных сегментах.

До этого Мишустин заявил, что число занятых в малом и среднем бизнесе в России по итогам 2024 года превысило 29,3 миллиона человек. По словам главы правительства, работа по укреплению данного сектора будет продолжена.

Ранее Путин поручил развивать туризм в Арктике.

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