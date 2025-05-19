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Численность занятых в малом и среднем бизнесах за 2024 год превысило план

Мишустин: в 2024 году в сфере МСП было занято свыше 29,3 млн человек
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Число занятых в малом и среднем бизнесе в России по итогам 2024 года превысило 29,3 миллиона человек. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП (малые и средние предприятия), передает РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что правительство активно поддерживает предприятия МСП. Несмотря на завершение реализации профильного национального проекта в 2024 году, работа по укреплению сектора малого и среднего предпринимательства будет продолжена.

«Поставленная президентом задача по увеличению численности занятых в МСП была перевыполнена. По итогам прошлого года цифра превысила 29,3 миллиона человек», — отметил премьер-министр.

На заседании он также заявил, что властям России важно поддерживать вернувшихся с фронта участников специальной военной операции (СВО), которые желают заняться предпринимательской деятельностью. По его словам, поддержка таких бойцов находится в приоритете у власти.

Ранее Минэкономразвития и «Авито» расширили бонусную программу для предпринимателей.

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