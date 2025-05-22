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Россиянам рассказали, почему растут цены на овощи

Аналитик Беленькая: овощи дорожают по мере исчерпания запасов старого урожая
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Shutterstock

Рост цен на овощи может объясняться целым комплексом причин, в частности, тем, что урожай в прошлом году был хуже, чем в 2023-м и 2022-м, из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в интервью РИАМО сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Она привела данные Росстата, согласно которым, урожай картофеля в 2024 году сократился почти на 12%.

«По-видимому, по мере исчерпания запасов старого урожая, в том числе по луку, капусте, рост цен на овощи ускоряется. Они замещаются более дорогим импортом», — сказала Беленькая.

Кроме того, повышение цен на овощи обусловлено ростом издержек на электроэнергию, семена, транспорт, топливо, оплату труда и проценты по кредитам, добавила эксперт.

Как сообщает газета «‎Коммерсантъ», за 2024 год капуста и лук в России подорожали на 57-87%. Причины, по данным издания, связаны с плохим урожаем в прошлом году, сокращением запасов в условиях высокого спроса и особенностями производства овощей.

Ранее россиянам пообещали резкое снижение цен на огурцы и помидоры.

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