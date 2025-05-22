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Глава Superjob назвал привилегией удаленную работу

Глава Superjob Захаров: 40% компаний позволяют сотрудникам работать удаленно
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Olezzo/Shutterstock/FOTODOM

Удаленная работа является привилегией для россиян, заявил в интервью «Газете.Ru» глава Superjob Алексей Захаров.

«Да, удаленка — это по-прежнему привилегия, и важно помнить, что только 40% компаний позволяют своим сотрудникам работать удаленно. Но по сравнению с прошлым годом таких вакансий не становится меньше, даже наоборот: из-за кадрового голода работодатели чаще соглашаются на удаленный формат работы, если подходящий им специалист живет в другом городе или принципиально не готов ездить в офис», — отметил Захаров.

По состоянию на конец 2024 года, доля россиян, работающих удаленно, варьируется в зависимости от источника. По данным НИУ ВШЭ, около 1 млн человек, или чуть более 1% от общего числа занятых, работают удаленно. Из них примерно 35–45% трудятся полностью удаленно, а 55–65% — в гибридном режиме.

Согласно опросу ВЦИОМ, 13% работающих россиян трудятся преимущественно удаленно из дома, а еще 12% — в гибридном формате. В сумме это составляет около 25% трудоспособного населения. Разница в оценках объясняется различными методологиями: официальная статистика основывается на данных Росстата, в то время как опросы отражают субъективные оценки респондентов.

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