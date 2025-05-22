«Курьеры получают в четыре раза больше рабочих». Глава Superjob Захаров — о ситуации на рынке труда

В России по-прежнему наблюдается кадровый дефицит, а демографическая яма в стране выправится только к концу десятилетия. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров. Он также отметил продолжающуюся миграцию на рынке труда — специалисты из небольших городов переезжают работать в Москву и Санкт-Петербург. Захаров также рассказал, кому из россиян предлагают зарплату до 700 тыс. рублей в месяц, какие профессии станут наиболее востребованными в России в ближайшие два года и как искусственный интеллект повлияет на рынок труда.

— Как изменилась структура российского рынка труда с начала СВО, какие три главные тенденции можно отметить?

— Основная тенденция — это нехватка рабочей силы. Отсюда — второй большой тренд на удержание сотрудников. Третья тенденция — разбалансированность рынка: опережающими темпами растет сфера услуг, которая стабильно выигрывает конкуренцию за оставшиеся кадры.

— Какие три отрасли, по данным Superjob, сейчас испытывают наибольший кадровый голод и ожидается ли усиление дефицита в ближайшие пару лет?

— По нашим исследованиям, сильнее всего кадровый дефицит ощущается в промышленности и IT. Тут же в топе сфера услуг — но именно в части инженерных и рабочих специальностей. Самая большая боль рынка — это нехватка квалифицированных рабочих. В ближайшее время ситуация точно не изменится: демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия все еще продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь.

К тому же не стоит забывать про вопросы к государственному регулированию сферы услуг, которая имеет фантастические налоговые преференции. Пока курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих, ситуация точно не поменяется.

— Что будет с российским рынком труда после СВО? Как изменит рынок труда возвращение мобилизованных? А релокантов?

Я не строю прогнозов. На моей памяти за 25 лет ни один прогноз о рынке труда не сбывался — ни от представителей власти, ни от представителей бизнеса. Так что предсказывать, что будет после СВО, — занятие абсолютно бессмысленное. Для начала давайте попробуем предсказать курс доллара хотя бы на неделю вперед.

— Наблюдаете ли вы рост внутренней миграции россиян на рынке труда — из одних регионов в другие — в поиске работы? И как это влияет на зарплатные ожидания и на фактические зарплаты?

— Конечно, все еще существует миграция из небольших городов в Москву и Санкт-Петербург. Как правило, здесь все равно платят больше. Хотя ковид существенно изменил размеры этой миграции. Люди, работающие головой, теперь могут делать это из любой точки, поэтому зарплаты тех же IT-специалистов немного выровнялись по стране.

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Огромный плюс этой тенденции в том, что деньги остаются в регионах, и это способствует росту малого бизнеса там: люди покупают кофе и ходят в салоны красоты у себя, получая зарплаты, сравнимые с московскими.

— Какой станет средняя зарплата россиян в 2025 и 2026 годы?

— Мы никогда не говорим о некой средней зарплате россиян. Вряд ли, сравнив зарплату уборщицы в Сыктывкаре и финансового аналитика в Москве, вы получите некую среднюю зарплату по стране. Мы сравниваем конкретные специальности в конкретных регионах — только это может быть показательно. Могу сказать, что рабочие уже уверенно обгоняют айтишников по темпам роста зарплат. На начало марта темпы прироста зарплат за год были выше у инженерно-технических работников и рабочих в промышленности (плюс 15,8% и 15,5% соответственно). Только на третьем месте — у IT-специалистов.

— Условия для мигрантов в России хуже, чем для граждан? Что показывает статистика Superjob о дискриминации (прямой или косвенной) в отношении мигрантов на рынке труда?

— Мы уже 19 лет отслеживаем дискриминацию в найме и трудовых отношениях, и должен сказать, здесь есть хорошие новости: по нашим данным, россиян, которые не сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве, стало почти вдвое больше. Из полутора тысяч человек, которые приняли участие в опросе, 33% вообще не верят в предвзятость при трудоустройстве (19 лет назад таких людей было всего 18%). Из всех опрошенных с дискриминацией по национальному признаку сталкивались 18% респондентов.

— Сейчас активно развивается искусственный интеллект. Как развитие ИИ уже меняет рынок труда в России? Какие профессии вымрут в ближайшие годы, кого заменят технологии и нейросети?

— Я бы не говорил о том, что какие-то профессии вымрут. Просто некоторым профессионалам важно осваивать ИИ, потому что дизайнер, HR или редактор с нейросетью сделают гораздо больше, чем эти же специалисты без нее. Большинство существующих сейчас решений не заменяют, а дополняют человека.

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При этом говорить о том, что абсолютно всем нужно изучать ИИ, — значит просто поддаваться хайпу. Большинству людей профессиональные инструменты на основе ИИ достанутся просто так, и им не нужно будет ничего для этого делать.

— В чем отличия сотрудников разных поколений? Правда ли у работодателей возникают проблемы при найме зумеров?

— Не думаю, что кто-то ответит вам однозначно, представители какого поколения предпочтительнее. Сейчас компании охотно нанимают и людей без опыта, готовых учиться, и стремятся удерживать пожилых специалистов, потому что это дешевле, чем обучать людей с улицы.

Мы проводили опрос среди зумеров о том, что они ценят в компании. Точно так же, как и для миллениалов, на первом месте для них остаются карьерный рост и возможность учиться. При этом четверть соискателей из поколения z ориентированы на удаленку.

— Правдивы ли мифы о зумерах? Что они до последнего оттягивают момент выхода на работу, предпочитая поддержку родителей, не хотят работать на износ и после 40 лет в принципе не хотят работать. Как это все скажется на рынке труда?

— Опять же, это обобщение, которое не имеет ничего общего с конкретными реальными людьми. Что действительно реально — между работой официантом за 150 тыс. рублей и столярным делом, где на первых порах тебе будут платить 50, молодой человек скорее выберет первое. Меньше ответственности и больше денег прямо сейчас. Еще и учиться не надо. И именно такой перекос зарплат в сфере услуг напрямую влияет на рынок труда и создает дефицит кадров в реальном секторе.

— Российские работодатели практически массово стали выводить сотрудников с удаленки, правда ли это — новая тенденция?

— Мы в своих исследованиях такой тенденции не видим. Да, удаленка — это по-прежнему привилегия, и важно помнить, что только 40% компаний позволяют своим сотрудникам работать удаленно. Но по сравнению с прошлым годом таких вакансий не становится меньше, даже наоборот: из-за кадрового голода работодатели чаще соглашаются на удаленный формат работы, если подходящий им специалист живет в другом городе или принципиально не готов ездить в офис.

— Какая профессия сейчас самая высокооплачиваемая в России?

— Традиционно высокий уровень дохода предлагают программистам и высшему медицинскому персоналу. Всегда есть топовые вакансии в ритейле. В конце прошлого года самые высокие зарплаты на superjob.ru предлагали врачу-репродуктологу (600 тыс. рублей), руководителю отдела продаж (600 тыс. рублей) и старшему разработчику React Native (500 тыс. рублей).

— Можете назвать вакансию-рекордсмена по уровню предлагаемой зарплаты в этом году?

— Из тех вакансий, которые сейчас открыты, — это врач гинеколог-репродуктолог с зарплатой 600 тыс. рублей и стоматолог-ортопед с окладом до 700 тыс. рублей в месяц.

— Какие профессии, по вашему мнению, окажутся наиболее защищенными и востребованными в России в ближайшие пару лет?

— Дело не в профессиях. Не существует бесперспективных профессий. Единственный способ быть востребованным и защищенным — каждый день учиться чему-то новому и становиться чуть лучше в своей работе. Если спустя 10 лет после окончания вуза вы умеете только то же самое, что после выпуска, — фактически вы уже не умеете ничего.