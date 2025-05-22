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Глава Superjob назвал главные тенденции на рынке труда

Глава Superjob Захаров назвал дефицит кадров болью рынка труда России
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Из личного архива

Основная тенденция на рынке труда во времена СВО — это нехватка рабочей силы. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава Superjob Алексей Захаров.

«Отсюда — второй большой тренд на удержание сотрудников. Третья тенденция — разбалансированность рынка: опережающими темпами растет сфера услуг, которая стабильно выигрывает конкуренцию за оставшиеся кадры. По нашим исследованиям, сильнее всего кадровый дефицит ощущается в промышленности и IT. Тут же в топе сфера услуг — но именно в части инженерных и рабочих специальностей. Самая большая боль рынка — это нехватка квалифицированных рабочих. В ближайшее время ситуация точно не изменится: демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия все еще продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь», — отметил Захаров.

Он призвал не забывать про вопросы к госрегулированию сферы услуг, которая имеет фантастические налоговые преференции. Пока курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих, ситуация точно не поменяется, уверен Захаров.

По состоянию на конец 2024 года, Россия столкнулась с рекордным дефицитом кадров. Согласно данным Росстата, нехватка работников достигла 2,2 млн человек, что составляет 7,6% от общего числа занятых в экономике.

Ранее врачи возглавили рейтинг дефицитных специалистов в России.

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