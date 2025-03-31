Маск прояснил связь между названиями криптовалюты Dogecoin и департамента DOGE

Связь между названиями криптовалюты Dogecoin и департамента государственной эффективности (DOGE) отсутствует. Об этом заявил американский предприниматель и политик Илон Маск, пишет РИА Новости.

«Названия похожи, но это (департамент и валюта. — прим. ред.) разные вещи», — сказал он во время своего выступления в штате Висконсин.

Маск рассказал, что планировал назвать ведомство «Комиссия по эффективности правительства», но это оно показалось ему очень скучным. Один из интернет-пользователей предложил назвать ведомство «департамент государственной эффективности», что заинтересовало Маска. Именно это название он и выбрал.

Также предприниматель опроверг слухи о том, что американские власти планируют использовать криптовалюту Dogecoin для каких-либо целей.

20 января президент США Дональд Трамп назначил предпринимателей Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового департамента государственной эффективности (DOGE). Многие обратили внимание, что название новой структуры отсылает к поддерживаемой Маском криптовалюте Dogecoin (DOGE), которая была названа так в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.

Ранее Трамп сообщил, что в США выпустили новый официальный «трамповский мемкоин».