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Россия планирует поставлять СПГ в Малайзию

«Известия»: Москва и Куала-Лумпур обсуждают поставки российского СПГ в Малайзию
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Компании РФ и Малайзии начали прорабатывать возможные поставки российских энергоносителей. Об этом газете «Известия» рассказали в посольстве России в Куала-Лумпуре.

Дипломаты отметили, что детали переговоров между российскими и малайзийскими предпринимателями о поставке энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), не раскрываются по коммерческим соображениям.

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев сообщил изданию, что Россия предложила Малайзии не только доставку СПГ, но и развитие целиком газовой инфраструктуры, создание газового хаба для поставок в другие страны. Москва готова инвестировать в принимающую инфраструктуру, в проводные для газовых хранилищ, весь комплекс газовой инфраструктуры для газового рынка. Министр подчеркнул, что у РФ и Малайзии имеется большой потенциал для совместного сотрудничества в этой сфере.

14 мая в Минэнерго рассказали о росте поставок нефтепродуктов в Малайзию.

Ранее Путин лично проводил премьера Малайзии до его автомобиля.

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