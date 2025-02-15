«Газпром» собрался продать несколько офисов и санаториев

«Газпром» продаст офисы в Москве и санатории в Подмосковье и Тверской области

«Газпром» заявил, что собирается продать несколько офисов и санаториев в Москве, Подмосковье и Тверской областях. Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга.

В список объектов на продажу вошли деловой центр в поселке Газопровод площадью 91,9 тыс. кв. в Москве, учебно-производственный комплекс «Зименки» в поселке Сосенское, подмосковный санаторий «Приокские дали» и база отдыха «Селигерские зори» в Тверской области.

Активы выставят в виде отдельных лотов через открытые аукционы на Электронной торговой площадке Газпромбанка, отметили в компании.

В мае прошлого года «Газпром» сообщал, что из-за переезда группы компаний в Санкт-Петербург планирует продать недвижимость в Москве. Тогда в перечень вошли офисные здания, нежилые помещения и санаторно-курортный комплекс «Империал парк отель & спа».

В октябре холдинг заявил о планах реализовать еще несколько санаторно-курортных объектов в России, Армении и Белоруссии. Речь также шла про пансионат «Морозовка» и гостиницу «ВНИИГАЗ» в Московской области, дом приемов «Богородское» в Москве, гостиницу «Айсберг» в Надыме.

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