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ЕС ввел санкции против одной из крупнейших нефтяных и газодобывающих компаний РФ

Под санкции Евросоюза попал «Сургутнефтегаз» и еще 57 компаний
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Одну из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний «Сургутнефтегаз» внесли в санкционный список Евросоюза. Это следует из опубликованного регламента Совета ЕС о применении ограничительных мер .

В документе говорится, что ПАО «Сургутнефтегаз» задействовано в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник доходов правительству Российской Федерации, «которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

В черный список ЕС также вошли страховая компания ВСК, музей-заповедник «Херсонес Таврический», судоходная компания «Волжское пароходство», золотодобытчик «Атлас майнинг», выпускающие беспилотники «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко», «Аэрофрегат» и Минский завод колесных тягачей.

20 мая Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. В министерстве иностранных дел Эстонии рассказали, что он, в частности, включает в себя ограничения против 17 физических, 58 юридических лиц РФ и 200 танкеров.

Ранее в МИД РФ ответили на угрозы Зеленского и ЕС об усилении санкций.

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