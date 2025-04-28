В ДР Конго зафиксировали вспышку заболеваемости холерой

Министр здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) Роже Камбу заявил о вспышке холеры в стране. Об этом сообщает радио Okapi.

По данным вещателя, за последнюю неделю было зарегистрировано 1198 случаев заболевания, из которых 22 закончились летальным исходом. С начала года в ДРК выявлено более 15,7 тысячи случаев холеры.

Радио связывает масштабы эпидемии с серьезными проблемами в работе санитарных служб, особенно в сельских районах и пригородах, отмечая дефицит необходимого оборудования. Медицинские работники сообщают о нехватке ресурсов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в марте в Африке было зарегистрировано более 22 тысячи случаев холеры.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с холерой в России последние 20 лет остается стабильной, регистрировались единичные завозные случаи. В ведомстве добавили, что в России на системной основе проводится комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику инфекции.

Ранее школьник из Новосибирска заразился холерой в Индии.