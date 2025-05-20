Экономист дал прогноз на летний курс рубля

На сегодняшний день рубль остается достаточно крепким, в том числе, за счет жесткой денежно-кредитной политики. Однако ослабление российской валюты неизбежно — она может начать терять свои позиции уже летом. Об этом в беседе с РИАМО сообщил генеральный директор инвестиционной компании «ДИАЛОТ» Егор Диашов.

Как отмечал в интервью газете «Известия» руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» Евгений Бабошкин, основным фактором, обусловившим тренд на укрепление рубля в последние месяцы, стало существенное снижение объемов покупки иностранной валюты российскими юрлицами. По его словам, за полгода показатель сократился почти вдвое.

Как считает Диашов, на сегодняшний день сохраняются риски охлаждения мировой экономики и снижения цен на нефть на мировых рынках. Кроме того, сохраняются риски глобального экономического спада.

«Процесс ослабления рубля неизбежен, и, по нашим предположениям, он начнется во второй половине года. В июне прогнозируется колебание рубля в диапазоне 83-86 рублей за доллар, и к концу лета вероятно ослабление в районе 95 рублей за доллар. А к концу года может достигнуть трехзначного уровня», — спрогнозировал эксперт.

Согласно результатам опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, почти половина (46,7%) опрошенных россиян считают, что курс доллара поднимется до 100 рублей до конца сентября. Чуть более трети респондентов (34,2%) полагают, что этого не произойдет.

Ранее эксперт объяснил, какую валюту нужно брать за границу.