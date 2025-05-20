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Силовики задержали «черных» банкиров, обналичивших почти 300 млн рублей

В Петербурге задержаны «черные» банкиры, которые обналичили 287 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

По данным следствия, фигуранты успели обналичить 287 миллионов рублей.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты учредительные документы юридических лиц, печати различных организаций, денежные средства и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (о незаконной банковской деятельности). Расследование продолжается.

В марте сотрудники Следственного управления СК по Красноярскому краю задержали группу из пяти человек по подозрению в обналичивании более 250 млн рублей. Сообщалось, что обналичивание проходило через 50 фиктивных фирм под видом сделок за вознаграждение в размере 10% от суммы. Эксперты оценили доходы группировки в 25 млн рублей.

Ранее в Краснодарском крае троих россиян заподозрили в нелегальной банковской деятельности.

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