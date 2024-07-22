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В авиакомпании Red Wings сменят руководство

ТАСС: Red Wings может перейти под руководство управляющей компании

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Авиакомпания Red Wings (входит в госкорпорацию «Ростех») может перейти под управление другой компании. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиаотрасли.

По его словам, генеральный директор Red Wings Евгений Солодилин уйдет в отставку. Как заявил источник, это «практически решенный вопрос».

«У Red Wings меняется совет директоров и в перспективе появится управляющая компания», — сказал он.

В «Ростехе» отказались прокомментировать агентству эту информацию.

Как сообщает РБК со ссылкой на два источника в авиаотрасли, Солодилин покинет свой пост, так как у «Ростеха», накопилось к нему много вопросов. По словам одного из источников, в 2024 году у Red Wings «просели налет и операционные результаты». Средняя загрузка рейса снизилась с 93% в 2023 году до 86-87% в текущем году. Приобретенные авиакомпанией российские самолеты Ту практически не летают, сказал источник.

«Плохо работают поставки запчастей для иностранных самолетов», — добавил он.

До этого заместитель гендиректора по коммерции Red Wings Александр Крутов рассказал, что авиакомпания обсуждает закупку самолетов Ил-114, прорабатывается поставка трех таких воздушных судов и опцион на поставку еще пяти самолетов. По его словам, первые такие самолеты авиаперевозчик может получить в 2026 году.

Ранее «Уральским авиалиниям» запретили оказывать допуслуги без согласия пассажира.

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