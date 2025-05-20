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Число вышедших на российский рынок международных брендов резко сократилось

«Ведомости»: количество вышедших в Россию международных брендов резко упало
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В первом квартале 2025 года в России появилось всего три новых международных бренда — почти втрое меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные привела «Ведомостям» консалтинговая компания CORE.XP, отметив заметное замедление активности иностранных компаний.

Среди пришедших на рынок — казахстанский бренд одежды и обуви Gaissina, открывший магазин в «Афимолл Сити» в Москве, итальянская De'Longhi, запустившая флагманский магазин в «Мега Химки», и китайская мебельная марка Jinkailai, разместившая бутик в центре Roomer.

Аналитики объяснили снижение интереса иностранных брендов к российскому рынку зависимостью от местных партнеров, а также экономической нестабильностью. По словам экспертов CORE.XP, высокая ключевая ставка делает инвестиции в развитие новых торговых точек менее привлекательными.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что для привлечения дополнительных инвестиций в РФ будет построено 100 бизнес- и технопарков для двух тысяч резидентов. Он отметил, что на эти цели будет выделено 30 млрд рублей. Объем внебюджетных инвестиций составит более 22 млрд рублей, добавил Новак.

Ранее были названы сроки возвращения голливудского кино в Россию.

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