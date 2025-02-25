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Россиянин отбил друга от нападавшего банкой соленых огурцов

На Ямале приятель отбил друга от напавшего с ножом, кинув в него банку огурцов
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Shutterstock

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа отбил приятеля у другого знакомого, который напал на него с ножом, с помощью банки соленых огурцов. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в селе Сюнай-Сале в июне 2024 года. В тот день четверо знакомых выпивали и готовили шашлыки. В какой-то момент двое из компании поссорились. Словесная перепалка переросла в открытое столкновение. Один из мужчин достал нож и ударил своего оппонента.

«Один из свидетелей происшествия не растерялся и метнул в нападавшего банку соленых огурцов, чем сбил настрой нападавшего, и тот выбежал из дома», — рассказал в беседе с изданием представитель силового ведомства.

После этого мужчина, кинувший банку с соленьями, оказал потерпевшему помощь. Он обработал ему раны, пока еще один участник застолья бегал за фельдшером, который спас пациента.

После инцидента правоохранители возбудили уголовное дело в отношении нападавшего, суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима.

Ранее екатеринбуржец с ножом напал на женщину на первом свидании и угрожал выколоть глаза.

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