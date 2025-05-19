В США рассказали, как нуждающиеся лишились продуктовых наборов из-за Трампа

В Соединенных Штатах нуждающиеся граждане остались без нескольких миллионов продуктовых наборов из-за сокращений, которые инициировала команда президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на глав благотворительных организаций.

Например, в штате Вирджиния три организации лишились порядка 1,4 млн продуктовых наборов после сокращения бюджета минсельхоза США, который ранее выделял деньги на закупку еды у фермеров для нуждающихся.

При этом ряд благотворителей узнали об урезании средств только постфактум, когда были отменены крупные закупки продуктовых наборов.

Ситуацию прокомментировали в самом минсельхозе, заявив, что в ведомстве идет оптимизация расходов, однако чиновники продолжают выделять на обеспечение нуждающихся продовольствием сотни миллионов долларов.

14 мая стало известно, что генпрокуроры 20 штатов подали иски против администрации Трампа из-за сокращения финансирования. Отмечается, что причиной для урезания средств стало несоблюдение миграционной политики.

Ранее экс-главу ФБР допросили после фото с призывом «убрать» Трампа.