На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу ФБР допросили после фото с призывом «убрать» Трампа

NYT: подозреваемого в призывах убить Трампа экс-главу ФБР Коми допросили
close
Kent Nishimura

Секретная служба допросила бывшего главу Федерального бюро безопасности США (ФБР) Джеймса Коми из-за фото с ракушками, выложенными в виде числа «8647», которое считают зашифрованным призывом к убийству президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Согласно американскому словарю Merriam-Webster, сленговое значение числа «86» — «убрать, выгнать». При этом Трамп является 47-м президентом США. После того как фотография Коми с ракушками получила широкий общественный резонанс, мужчина удалил ее из социальных сетей, где она была первоначально выложена.

«Я не знал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием. Это никогда не приходило мне в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил пост», — прокомментировал этот инцидент на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Коми.

Отмечается, что Коми согласился пройти допрос добровольно и сам прибыл в офис Секретной службы в Вашингтоне.

При этом президент США в его невиновность не поверил.

«Он точно знал, что это значит. Даже ребенок знает, что это значит. Если вы директор ФБР и не знаете, что это значит, это означало призыв к убийству», — подчеркнул Трамп.

Трамп уволил Коми с должности главы ФБР в мае 2017 года, когда бюро начало расследовать гипотезу о том, что Трамп сотрудничал с правительством РФ для того, чтобы одержать победу на президентских выборах 2016 года.

Ранее Трамп ответил на вопрос о доверии Секретной службе США после двух покушений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами