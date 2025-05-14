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Генпрокуроры 20 штатов намерены судиться с администрацией Трампа

Axios: генпрокуроры 20 штатов подают иски против администрации Трампа
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Leah Millis/Reuters

Генпрокуроры 20 штатов подают иски против администрации президента США Дональда Трампа из-за сокращения финансирования. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на заявление одного из генпрокуроров.

По данным портала, причиной стало сокращение федерального финансирования из-за несоблюдения миграционной политики.

«Коалиция из 20 генеральных прокуроров-демократов подает в суд на администрацию президента Трампа из-за угроз отозвать миллиарды долларов федерального финансирования», — говорится в публикации.

До этого Трамп издал указ, согласно которому министерство внутренней безопасности должно увеличить численность сотрудников, занимающихся вопросами депортации, на 20 тысяч человек. Реализация этого указа приведет к значительному усилению контроля за иммиграцией в стране.

В настоящее время около 6 тысяч сотрудников иммиграционной и таможенной службы занимаются вопросами депортации.

Ранее в США ожидающие депортации мигранты выложили своими телами сигнал SOS.

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