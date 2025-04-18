Минэкономразвития и «Авито» расширили бонусную программу для предпринимателей

Минэкономразвития России совместно с платформой «Авито» запустили новый этап партнерской программы для поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба платформы.

Теперь участники смогут получить до 21 тыс. бонусов на продвижение товаров и услуг, а также помощь эксперта для старта на платформе. Программа реализуется через центры «Мой бизнес», оператором выступает Национальное агентство развития предпринимательства.

«Минэкономразвития России с 2022 года реализует комплексные партнерские программы для предпринимателей на базе центров «Мой бизнес». Такими программами уже воспользовались более 75 тыс. предпринимателей, общая сумма бонусной поддержки составила более 375 млн рублей», — отметила замминистра экономразвития Татьяна Илюшникова.

По ее словам, в рамках программ крупные организации предоставляют МСП и самозанятым дополнительные бонусы и специальные условия для развития их бизнеса. При этом «Авито» она назвала площадкой с низким порогом входа для микро и малого бизнеса.

Как подчеркнул управляющий директор «Авито» Влад Федулов, платформа стремится создавать возможности для роста бизнеса.

«Уже 4 тыс. предпринимателей смогли масштабировать свой бизнес, благодаря бонусам на продвижение, которые мы начисляем по программе с Минэкономразвития России. Предприниматели видят в нашей программе эффективный инструмент для роста и развития», — отметил он.

В «Авито» уточнили, что новые пользователи платформы в категориях «Товары» и «Услуги» сразу после верификации получат 1000 бонусов. Кроме того, первые два месяца можно заработать еще по 10 тыс. бонусов за первые траты от 5 тыс. рублей на продвижение. Все бонусы можно направить на повышение видимости объявлений и привлечение клиентов.

Также каждый участник получит инструкцию по работе на платформе и советы по эффективному продвижению. При этом верифицированные аккаунты получат значок проверенного профиля, который, по данным «Авито», увеличивает шанс на сделку более чем вдвое.

Программа доступна для индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в сфере товаров, а также для самозанятых в сфере услуг. Для участия необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» или подать заявку онлайн.