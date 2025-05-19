ФАС нашла серьезную проблему в жилых комплексах застройщика «ПИК»

Федеральная антимонопольная служба нашла проблемы с доступом операторов связи в жилые комплексы застройщика «ПИК». Об этом ФАС сообщила в своем Telegram-канале.

В ходе проверки ведомство выявило, что жильцы могут подключиться только к одному интернет-провайдеру — «Ловител». Подобные проблемы выявлены в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Управляющая компания этих ЖК входит в группу лиц «ПИК». «Ловител» является единственным оператором самого застройщика. ФАС направила запросы в «Ловител» и 10 управляющих компаний застройщика.

Ведомство потребовало от УК предоставить сведения о числе поступивших запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также обосновать недопуск конкретных провайдеров в многоквартирные дома. Если факты нарушений подтвердятся, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

В первой половине марта SHOT писал, что в новостройках крупнейшего застройщика страны — «ПИК» — были обнаружены грубые нарушения, угрожающие безопасности жителей.

Ранее московский ЖК застройщика «ЛСР» залило кипятком.