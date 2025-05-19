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Инвестор раскрыл смысл введения цифрового рубля в массовый оборот

Инвестор Мостовщиков: цифровой рубль поможет отслеживать денежные потоки
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Shutterstock

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о введении цифрового рубля в широкий оборот. На экономике введение этого платежного инструмента отразится положительно, обеспечив прозрачность финансовых операций. Речь в первую очередь идет о наблюдении за госзакупками, объяснил 360.ru предприниматель, инвестор, общественно-политический деятель Алексей Мостовщиков.

Массовое внедрение цифрового рубля должно, помимо прочего, ускорить платежи между государством и населением, уточняет газета «Известия» со ссылкой на специалистов. В то же время эксперты призывают россиян скептически относиться к сообщениям о том, что в цифру переведут все социальные выплаты, так как правительство не раз акцентировало внимание на том, что использование такой валюты будет добровольным.

Что касается пользы для экономики, то цифровой рубль поможет взять под контроль финансовые операции, в том числе в механизмах госзакупок.

«Можно будет отследить все движения денежных средств. И будет минимизировано количество различных моментов, связанных с нецелевым расходованием», — пояснил Мостовщиков.

Внедрение цифрового рубля приведет к деанонимизации операций с использованием киберденег, но самое главное, что не останется никакой анонимности – все движения средств будут видны. По сути, речь идет о смарт-контракте на основе технологии блокчейн – еще в прошлом году президент Владимир Путин поручил использовать ее для развития более прозрачных систем платежей и остальных процессов в экономике, напомнил инвестор.

«Он говорил о том, что необходимо создавать отраслевые маркетплейсы на основе блокчейна. Например, мы активно развиваем такую экосистему на строительном рынке, — добавил Мостовщиков. – Она помогает минимизировать количество мошеннических действий на этом рынке».

Напомним, согласно утвержденному Госдумой законопроекту, для внедрения возможности получения услуг на платформе цифрового рубля будет предусмотрено несколько этапов. Первый этап начнется 1 июля 2025 года, он подразумевает, что цифровой рубль будут внедрять системно значимые кредитные организации. Второй этап запланирован на 1 июля 2026 года – тогда эта обязанность ляжет на банки с универсальной лицензией. И третий этап начнется 1 июля 2027 года – в этот период все кредитные организации должны иметь возможность предоставлять услуги на платформе цифрового рубля.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с помощью цифрового рубля.

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