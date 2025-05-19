Эксперт заявил о сокращении товарооборота РФ и КНР с начала 2025 года

Товарооборот между РФ и КНР в период с января по апрель текущего года сократился на 7,5%. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на торгового представителя Москвы в азиатской республике Алексея Дахновского.

Специалист высказался о ситуации в сфере торговли на полях российско-китайского форума «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Мероприятие проходит в Хабаровске с 19 по 20 мая.

«Экспорт из РФ в КНР сократился на 9%, импорт из Китая — на 5,3% <...>. Полагаю, что время бурного роста торговли осталось в прошлом. Торговля будет расти, но уже не двузначными цифрами, как это было раньше», — отметил Дахновский.

По его словам, Москва и Пекин стали меньше торговать друг с другом по целому ряду причин. Среди них — снижение цен на биржевые товары, высокая ставка рефинансирования в России и замедление роста некоторых отраслей экономики КНР. Речь идет о тех отраслях, для которых важно использование российской продукции, включая цветные металлы.

8 мая президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры, по итогам которых приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. Как рассказал российский лидер, в документе поставлены амбициозные задачи. В том числе это касается обеспечения существенного продвижения двусторонней торговли и инвестиций к 2030 году.

Ранее в РФ оценили влияние пошлин США на российско-китайскую торговлю.