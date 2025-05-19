Российские туроператоры получат новый инструмент страхования

Российские туроператоры в 2025 году получат новый инструмент обеспечения финансовой ответственности перед клиентами — общества взаимного страхования (ОВС). Об этом пишут «Известия».

Для создания общества нужно не менее пяти юридических лиц, которые при объединении сформируют фонд взаимного страхования, отметило издание. Минимально он должен составлять 50 млн рублей.

Руководитель комитета по страхованию Российского союза туриндустрии Кирилл Сгибнев уточнил, что новый механизм сможет обеспечить страхование туроператоров на суммы, установленные законом, а также гарантировать туристам выплаты и увеличить их долю относительно стоимости тура.

Эксперты обратили внимание на то, что главным отличием ОВС от традиционных инструментов страхования является отсутствие безвозвратных потерь туроператоров, ставших членами общества. Деньги, которые компания вкладывает в фонд взаимного страхования, фактически остаются в ее собственности, добавили они.

Прошлогодний опрос россиян, проведенный Группой компаний «СЕВЕР», показал, что больше половины сограждан готовы рискнуть и отправиться в экстремальное путешествие, если им будет предоставлен надежный транспорт (31,2%), а государственные службы помогут выбраться из передряг (45,6%). При этом больше четверти опрошенных (26%) склонны рассчитывать только на себя и свой ум.

Залогом безопасности в походе значительная часть опрошенных (42,5 %) считает наличие врача/спасателя на связи и аптечки со средствами самоспасения (36,4 %) под рукой. Чуть более четверти готовы положиться на местного гида, способного провести группу по безопасному маршруту.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне могут посетить более 120 стран без визы или по упрощенным правилам въезда.