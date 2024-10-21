Более трети россиян готовы переплатить за транспорт в турпоездке

Опрос россиян, проведенный Группой компаний «СЕВЕР», показал, что больше половины наших сограждан готовы рискнуть и отправиться в экстремальное путешествие, если им будет предоставлен надежный транспорт (31,2%), а государственные службы помогут выбраться из передряг (45,6%). При этом больше четверти опрошенных (26%) склонны рассчитывать только на себя и свой ум.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Залогом безопасности в походе значительная часть опрошенных (42,5 %) считает наличие врача/спасателя на связи и аптечки со средствами самоспасения (36,4 %) под рукой. Чуть более четверти готовы положиться на местного гида, способного провести группу по безопасному маршруту.

На практике обеспечить постоянную связь с врачом или спасателем можно, но сложно: МЧС, отвечающая в том числе за эвакуацию неудачливых путешественников, имеет множество задач, и обеспечение тургрупп даже за деньги в них не входит.

При этом бесплатно вытаскивать из передряг туристов спасатели обязаны по закону. Эффективность такой работы зависит, прежде всего, от самих туристов. Начать следует с сайта «большого» МЧС, где можно заполнить специальную электронную форму, указав контактные данные организатора, маршрут, сроки начала и окончания путешествия, вид туризма, наличие средств спасения и график сеансов связи.

Если случится непредвиденное, эти сведения упростят поиск и, самое главное, сократят его время. А вот штрафные санкции в случае отсутствия регистрации законом не предусмотрены.

Интересно, что в ответах на вопрос о выборе надежного транспорта в путешествиях наши соотечественники помимо признанных чемпионов — железная дорога (41 %) и самолет (29,1 %), обозначили автомобильный транспорт (27,8 %) и вездеходы (19,3 %).

«Нас нисколько не удивил процент туристов, отдающих предпочтение вездеходной технике при планировании путешествий. Мы регулярно получаем запросы от организаторов маршрутов в труднодоступные места на поставку аэролодок и снегоболотоходов. Это действительно сейчас крайне востребованный вид туризма и отдыха, даже с детьми», – отмечает Наталья Анохина, бренд-директор КАЗ «СЕВЕР».

Интересно, что за надежный транспорт и хорошую экипировку готовы переплатить больше 70% наших соотечественников (34,6 и 48,9% соответственно). Почти треть россиян (33,3 %) проявляют завидную рассудительность и желание заплатить за страховку. А вот доверить свою безопасность туроператору россияне не готовы. Только каждый десятый склонен переплатить за услуги турагента, чтобы чувствовать себя в безопасности.

«Программы страхования для экстремального туризма не сильно отличаются от традиционных полисов для путешествий. На что точно стоит обратить внимание, так это на компенсацию/организацию медицинской транспортировки/репатриации — все это должно быть в обязательном порядке включено в полис страхования. Такого рода расходы существенны и большинство людей не может себе их позволить, а экстремальный туризм связан с повышенными рисками для жизни и здоровья», — поясняет сооснователь группы страховых сервисов BestDoctor Михаил Беляндинов.

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