Россиянам рассказали, как накопить с пенсии

Россияне могут заработать до 32 тыс. рублей в год, откладывая по 10% от пенсии в месяц. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

«Если придерживаться простых шагов, то в конце года можно получить тринадцатую пенсию. Главный принцип в накоплении — это регулярность. Даже при ограниченном доходе важно откладывать от 5 до 10% от пенсии каждый месяц — это 1250–2500 рублей в месяц или 16 150 рублей и 32 300 рублей в год. Лучше делать это сразу после получения пенсии, а не по остаточному принципу. Откладывать можно как на банковский депозит с пополнением, продлевая его каждый раз в конце срока, так и на накопительный счет. Ставки по накопительным счетам в ряде банков достигают 16% годовых», — отметила Ахмадуллина.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне со средней зарплатой в 102 тыс. рублей могут рассчитывать на пенсию до 31,6 тыс. рублей.

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