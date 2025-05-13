Стало известно, на какую пенсию могут рассчитывать россияне со средней зарплатой

Россияне со средней зарплатой в 102 тыс. рублей могут рассчитывать на пенсию до 31,6 тыс. рублей, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Средняя зарплата, согласно недавно опубликованному прогнозу Минэкономразвития России, в 2025 году составит 102 728 рублей. Это обеспечит формирование 4,468 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если, например, такое количество ИПК формировать в течение 25 лет, размер страховой пенсии будет равен 25 181,27 рубля. Это немного выше текущего среднего размера страховой пенсии по старости — около 25 тыс. рублей. При стаже в 30 лет размер страховой пенсии составит 28 435,99 рубля (примерно на 14% выше средней пенсии). Если стаж составит 33 года, пенсия будет равна 30 388,82 рубля (примерно на 22% выше средней пенсии). При стаже в 35 лет пенсия составит 31 690,70 рубля (примерно на 27% выше средней пенсии)», — отметил Балынин.

Он добавил, что ИПК в России сейчас начисляются еще и за социально значимые периоды, поэтому размер страховой пенсии по старости может оказаться еще выше.

Ранее была спрогнозирована стоимость пенсионного балла в 2026 году.