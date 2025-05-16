Россиянам рассказали, как быстро заработать 100 тысяч рублей

Россияне могут заработать 100 тыс. рублей за одну-две недели, рассказал «Газете.Ru» директор факультета бизнеса Университета «Синергия» Кирилл Плохих.

«Например, можно взять подработку в такси. Работая по 12 часов за смену с небольшими перерывами на сон, можно за неделю заработать примерно 70 тыс. рублей. Второй способ — устроиться курьером, работа которых особенно хорошо оплачивается перед праздниками и в праздничные дни. Доставка еды, цветов, тортов и так далее. При хорошей загруженности курьеры могут зарабатывать в неделю 45-50 тыс. рублей. На разных сервисах есть огромное количество почасовой подработки, и при желании можно найти подходящую для себя деятельность. Например, если вы умеете делать паровые коктейли, можно поработать на разных мероприятиях», — отметил Плохих.

По его словам, кальянщик на свадьбах за несколько дней может заработать в районе 70 тыс. рублей. Плохих добавил, что огромное количество компаний ищет менеджеров по продажам на договоры ГПХ и на срочные договоры — на месяц или на неделю-две, чтобы прозвонить базу.

По последним данным Росстата, в феврале 2025 года средняя номинальная начисленная заработная плата в России составила 89 646 рублей в месяц. Это значение учитывает премии и надбавки, но указано до вычета налогов. В январе 2025 года средняя зарплата была немного ниже — 88 981 рубль.

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