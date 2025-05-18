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В правительстве заявили, что возвращение западных компаний повысит конкуренцию

Мантуров: возвращение западных компаний допустимо для повышения конкуренции
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Roman Naumov/Global Look Press

Возвращение западных компаний на российский рынок повысит конкуренцию. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

«Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом», — сказал Мантуров.

14 мая сообщалось, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство и администрацию президента перечень условий возвращения ушедших после февраля 2022 года иностранных компаний.

Условия возвращения на российский рынок включают ограничение на продажу активов и вывод дивидендов, наличие блокирующего или контрольного пакета акций у российских резидентов. Кроме того, иностранные компании должны будут предоставить планы инвестиционной активности в РФ сроком не менее чем на пять лет, включая планы по созданию рабочих мест.

Ранее Путин заявил, что на него выходит бизнес Запада с просьбой вернуться в Россию.

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