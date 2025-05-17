На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан нарастил импорт мяса из России

Казахстан в I квартале 2025 года нарастил импорт мяса из России на 41%
close
Depositphotos

Казахстан в I квартале текущего года существенно нарастил импорт мяса из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Бюро национальной статистики республики.

По данным агентства, импорт мяса в указанный период вырос на 41%, общая сумма составила $25,1 млн (в I квартале 2024 года — $17,8 млн), количество — 18 тонн (в 2024-м — 12,7 тонн). При этом, согласно подсчетам, экспорт мяса из Казахстана в РФ снизился на четверть и составил $11,5 млн.

До этого преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин заявил, что в 2025 году Россия может столкнуться с дефицитом сахара и картофеля из-за климатических аномалий. По его словам, ситуация демонстрирует системный характер кризиса, требующий комплексных мер адаптации агропромышленного комплекса к учащающимся погодным аномалиям.

В конце января сообщалось, что КНР в 1,5 раза нарастила закупки филе и другого мяса рыбы из России. В прошедший год суммарные объемы поставок филе и мяса рыбы из России в Китай выросли до $86,1 млн. Достигнутый результат оказался максимальным за последние девять лет, с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Китай стал покупать у США меньше некоторых видов продукции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами