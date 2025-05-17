Казахстан нарастил импорт мяса из России

Казахстан в I квартале 2025 года нарастил импорт мяса из России на 41%

Казахстан в I квартале текущего года существенно нарастил импорт мяса из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Бюро национальной статистики республики.

По данным агентства, импорт мяса в указанный период вырос на 41%, общая сумма составила $25,1 млн (в I квартале 2024 года — $17,8 млн), количество — 18 тонн (в 2024-м — 12,7 тонн). При этом, согласно подсчетам, экспорт мяса из Казахстана в РФ снизился на четверть и составил $11,5 млн.

До этого преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин заявил, что в 2025 году Россия может столкнуться с дефицитом сахара и картофеля из-за климатических аномалий. По его словам, ситуация демонстрирует системный характер кризиса, требующий комплексных мер адаптации агропромышленного комплекса к учащающимся погодным аномалиям.

В конце января сообщалось, что КНР в 1,5 раза нарастила закупки филе и другого мяса рыбы из России. В прошедший год суммарные объемы поставок филе и мяса рыбы из России в Китай выросли до $86,1 млн. Достигнутый результат оказался максимальным за последние девять лет, с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Китай стал покупать у США меньше некоторых видов продукции.