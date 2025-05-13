В России предсказали дефицит сахара и картофеля

Экономист Мосягин: в России возможен дефицит сахара и картофеля в 2025 году

В 2025 году Россия может столкнуться с дефицитом сахара и картофеля из-за климатических аномалий, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Заморозки повредили 12% посевов сахарной свеклы, что спровоцировало прогнозы роста цен на сахар на 15–20%, похожее мы наблюдали в 2024 году. Картофель, пострадавший от температурных перепадов, также рискует стать дефицитом: например в 2023 году его урожай в Южном федеральном округе сократился на 30%, что привело к его удорожанию и вынужденному импорту из-за границы, а повторение неблагоприятных условий усугубит ситуацию. Последствия затрагивают смежные отрасли. Нехватка сахарной свеклы сократила производство ее производных — патоки, кормов для скота и биоэтанола, используемого в топливной промышленности», — отметил Мосягин.

По его словам, это создает риски для кондитерской отрасли, животноводства и даже энергетического сектора. Мосягин добавил, что климатические проблемы также отражаются на других культурах — за прошедшие годы в Краснодарском крае погибло до 40% посевов кукурузы, что ударило по кормовой базе животноводства и ценам на мясо.

Мосягин заключил, что ситуация демонстрирует системный характер кризиса, требующий комплексных мер адаптации агропромышленного комплекса к учащающимся погодным аномалиям.

Telegram-канал «The Экономист» 12 мая сообщил, что персики и черешня станут дефицитом в России.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожал кофе для кофемашин.