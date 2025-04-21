Китай стал покупать у США меньше некоторых видов продукции

В марте 2025 года Китай стал меньше покупать мяса и рыбы у США пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

За первый месяц весны Китай приобрел мяса на $165,5 млн, — импорт сократился на 29% в годовом выражении. Поставки мяса домашней птицы упали до $6,3 млн (почти в 6 раз), а свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС) — до $14,3 млн (-40%). Ввоз свинины упал до $9,9 млн (-20%), а замороженного мяса КРС — до $80,8 млн.

В первой половине апреля «Финансы Mail» представили результаты опроса, согласно которым более трети (36%) россиян отнеслись с опасением к введению США новых пошлин на товары из 185 стран, ожидая роста цен и торговых войн. 38% опрошенных отнеслись к решению Штатов положительно, считая, что каждая страна имеет право защищать свой рынок. А 16% полагают, что это никак не повлияет на ситуацию в мире, и 10% затруднились с ответом.

Большинство опрошенных россиян (64%) внимательно следили за новостью, 34% что-то слышали о них, но не знают подробностей, и только 1% впервые узнали об этом.

Ранее финансист объяснила, к чему приведут новые импортные пошлины США.