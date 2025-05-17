Афганистан призвал российские компании к работе в стране

Афганистан будет приветствовать работу российских компаний как в энергетической сфере, так и в горной промышленности страны. Об этом заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи.

По его словам, у Кабула нет каких-либо препятствий для деятельности компаний.

«Любая из них, обладающая возможностями, может начать инвестировать, в особенности в горнодобывающую промышленность», — отметил Азизи.

Министр уточнил, что на данный момент нет конкретных компаний с российской стороны, которые займутся этим.

При этом он рассказал, что Кабул предложил российскому бизнесу участвовать в создании электростанций в Афганистане.

До этого стало известно, что афганские власти подписали соглашение о совместной добыче и переработке нефти с компанией из России. «Интеко Групп» уже провела геологоразведку и готовится приступить к проведению буровых работ.

Ранее в России оценили усилия Афганистана по улучшению экономики страны.