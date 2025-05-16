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Суд обратил в доход государства имущество экс-главы «Газпром энерго»

Суд обратил в доход России имущество бывшего главы «Газпром энерго» Митюшова
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Shutterstock

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему генеральному директору компании «Газпром энерго» Алексею Митюшову, его двум родственникам, бизнес-партнеру Юлии Симаковой и нескольким другим ответчикам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, суд вынес решение, которое «подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход РФ долей компаний «Севинвест», «Корпоративный центр», «Стратегия» и «Меркури Кэпитал Траст».

Как уточнила Лебедева, инстанция обратила в доход государства зарегистрированные на Митюшова доли в уставном капитале этих трех фирм, инвестиционные паи в закрытых паевых инвестиционных фондах, а также пять земельных участков, жилой дом, два нежилых сооружения и жилое здание в Москве.

Кроме того, в доход РФ обращено недвижимое имущество родственников экс-главы «Газпром энерго» — Александра и Дмитрия Митюшовых. Речь идет о земельном участке и доме в Ленинградской области, жилом помещении в Крыму, а также о машино-месте, нежилом и жилом помещениях в российской столице.

В начале марта Генпрокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. В надзорном ведомстве заявили, что Алексей Митюшов с помощью серых схем монополизировал несколько стратегических предприятий в Башкирии — AO «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», ОАО «Подземнефтегаз», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «РемЭнергоМонтаж». Еще в 2011 году они вместе с Селезневым стали заключать взаимовыгодные контракты между этими предприятиями и ООО «Газпром нефтехим Салават».

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