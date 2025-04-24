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В РФ обратили в доход государства ряд компаний АО «Вектор Рейл»

«Ъ»: суд обратил в доход государства фирмы АО «Вектор Рейл» на 242 млрд рублей
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд в Екатеринбурге обратил в доход государства 12 дочерних компаний холдинга «Вектор Рейл», общая рыночная стоимость которых превышает 242 млрд рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По информации журналистов, решение было принято в рамках антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры РФ. Его рассмотрел Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

В материале отмечается, что в собственности этих 12 компаний находятся свыше 200 объектов недвижимости и 44 тыс. вагонов. При этом владельцами самих фирм являются Салман Бабаев и двое его сыновей, а также Алексей Тайчер. Последний — гражданин Израиля и резидент Великобритании.

АО «Вектор Рейл» — одна из крупнейших российских компаний в сфере лизинга железнодорожных вагонов. 5 марта газета «Ъ» написала, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга наложил арест на активы холдинга и ряда его дочерних структур.

Кроме того, Генеральная прокуратура РФ потребовала от владельцев компании выплатить компенсацию в размере более 30 млрд рублей. В надзорном ведомстве заявили, что предприниматели использовали свое положение для заключения невыгодных государству сделок и незаконного обогащения.

Ранее журналисты узнали, когда суд рассмотрит иск о передаче московского аэропорта Домодедово в собственность государства.

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