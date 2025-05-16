Сирия может перестать печатать свои банкноты в России

Сирия намерена прекратить печатать национальную валюту в России и переориентироваться на сотрудничество с ОАЭ и Германией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информированные источники.

Планы включают не только смену партнеров, но и обновление дизайна банкнот: с них исчезнет портрет бывшего президента Башара Асада. По данным агентства, интерес к проекту проявили две немецкие компании — государственная Bundesdruckerei и частная Giesecke+Devrient, специализирующаяся на выпуске ценных бумаг.

В Giesecke+Devrient отказались комментировать переговоры, а немецкие власти заявили, что не ведут сделок с Сирией.

До 2012 года сирийские банкноты печатала дочерняя структура австрийского центробанка. После введения санкций ЕС из-за конфликта между режимом Асада и оппозицией эту роль взяла на себя Россия. Теперь Дамаск, судя по всему, ищет альтернативных партнеров, что может сигнализировать о смене внешнеполитического курса.

18 апреля телеканал France 24 сообщил, что сирийцы сталкиваются с острой нехваткой наличных денег ввиду введения властями ограничений на обналичивание средств.

Ранее Саудовская Аравия и Катар заявили о планах погасить долг Сирии перед Всемирным банком.